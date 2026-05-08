08/ 05/ 2026 21:03

Kast arremete contra la oposición por “no entender la labor parlamentaria” y pide seriedad con Ley de Reconstrucción

A solo minutos de regresar a Chile tras su visita a Costa Rica por el reciente cambio de mando, el presidente José Antonio Kast conversó con la prensa y arremetió contra la oposición. Debido al anuncio del ingreso de alrededor de dos mil indicaciones por el proyecto de Reconstrucción Nacional, el mandatario se dirigió al Congreso: “No hay ninguna propuesta real. No se puede tomar a la burla un proceso legislativo. Podemos tener diferencias, uno puede presentar bastantes indicaciones pero amenazar o decir que esto será un tsunami de oposición y que generará sufrimiento al gobierno, creo que es no entender la labor parlamentaria. Hago un llamado a la seriedad”.