Caso María Ercira: Quién es Jacinto Ayala y cómo es su cabaña donde hallaron el rastro de sangre

A dos años de la desaparición de la adulta mayor, este viernes se conocieron antecedentes inéditos provenientes de un informe pericial de la PDI. En ellos se indaga a Jacinto Ayala, trabajador del fundo.

El matinal Contigo en la Mañana tuvo acceso exclusivo al último informe pericial de la Policía de Investigaciones, donde se informa del hallazgo de sangre humana al interior de un inmueble del Fundo de las Tórtolas.

Tras la última reunión que sostuvo el abogado de la familia de María Ercira Contreras con el fiscal a cargo del caso, este último ordenó realizar una serie de nuevas pericias en el recinto.

Entre los peritajes destaca volver a interrogar a todo el personal del restaurante del fundo y a todos los carabineros y bomberos que participaron en los primeros días de búsqueda.

Pero hubo una de estas diligencias que fue clave: Registrar y periciar la vivienda hacia donde, según el informe de una perito, habría caminado María Ercira luego de desorientarse al salir del baño: Es la casa del cuidador del fundo, Jacinto Ayala.

El informe indica que tres peritos de la PDI ingresaron a la cabaña y que en la cocina encontraron un mesón artesanal de color blanco donde aplicaron un químico reactivo: arrojó resultado positivo para sangre humana.

Sin embargo, un análisis posterior de especialistas concluyó que el tamaño de la mancha es tan reducido que no permite establecer identidad, sexo, antigüedad o vinculación con alguien.

Caso María Ercira: Quién es Jacinto Ayala

Según la primera parte de la carpeta investigativa, tras la desaparición de María Ercira, Jacinto Ayala fue citado solo una vez para entregar una declaración.

En aquella oportunidad aseguró haber dejado abierto el portón de su casa todo el día y que estuvo durante toda la jornada trabajando como portero en el ingreso del Fundo de las Tórtolas.

“Sabemos que él estuvo presente en las cámaras, o sea, en las cámaras que tenemos nosotros del primer horario, de las 3 de la tarde, cuando ella desaparece, Jacinto está en las cámaras.”, aclaró la perito criminalista Sabrina Gambazza.

“O sea, Jacinto no intervino de manera directa, si (es que) estamos suponiendo una intervención en tercero. No podemos decir eso, porque Jacinto en las cámaras aparece“, recalcó.