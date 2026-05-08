Confirmado: Roberto Cox se suma al equipo de Contigo en la Mañana
A partir del 25 de mayo, el destacado periodista se integrará al matinal de Chilevisión para complementar la conducción del programa, conformando un novedoso formato junto a Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y la compañía a Allison Göhler.
El periodista ha sido reconocido dentro de su trayectoria televisiva por la conducción de Chilevisión Noticias AM, además de importantes coberturas en terreno en casos de alto interés público como el asesinato de Narumi Kurosaki en Francia o la crisis en Venezuela.
Roberto Cox vuelve a Contigo en la Mañana para sumar su talento al equipo actual, logrando con ello un cuarteto inédito junto a Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y Allison Göhler.
“Asumo este nuevo desafío con mucho entusiasmo, estoy feliz de poder incorporarme a un grupo de profesionales que estimo, admiro y que cada mañana da lo mejor de sí para acompañar a los televidentes. Seguro seremos un buen complemento”, sostuvo Cox sobre su incorporación.
Contigo en la Mañana es emitido de lunes a viernes entre las 8.00 y las 13.00 horas.
