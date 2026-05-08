“Dijeron que había cosas de valor”: Extrabajadora revela llamativa solicitud de Camila Flores y Percy Marín

Carola Olguín, quien trabajó cuidando a la hija de la senadora, describió una serie de comportamientos que llamaron su atención y también declaró recibir pagos de dinero en efectivo.

Carola Olguín, extrabajadora de Camila Flores, entregó nuevos antecedentes en medio de la investigación por fraude al fisco que enfrenta la senadora.

El matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión conversó con la mujer que aseguró haber sido cuidadora en horario nocturno de la hija de la exdiputada.

En ese contexto, reveló una serie de comportamientos que le llamaron la atención por parte de Flores y su entonces marido, Percy Marín.





La curiosa solicitud de Flores y Marín

Carola Olguín también sostuvo que si bien no vio fajos de dinero como relataron otros trabajadores, reveló un curiosa solicitud que le hicieron Camila Flores y Percy Marín.

“Yo me encerraba en la pieza con la niña y salía a calentar las mamaderas. Lo que sí es que un par de un par de noches que salieron ellos me dijeron que dejaban cerrada puerta porque había dinero y había cosas de valor en la habitación“, señaló.

Según Olguín, “me dijeron que dejaban cerrada la pieza, que yo no intentara entrar porque había cosas de valor, no sé si efectivo, pero me dijeron, había cosas de valor, computadores y dinero”.

Pago de dinero en sobres

En línea con lo que acusa otra extrabajadora de Camila Flores, Carola Olguín aseguró que los pagos que recibió por su trabajo eran todos en efectivo en un sobre blanco, a pesar de que ella ofreció dar boleta por su servicio.

“Pregunté cómo iban a ser los pagos y me dijeron que eran semanales. El día sábado que era el término de mi semana, porque yo hacía turnos nocturnos, me entregaron un sobre con dinero y la primera semana que estuve ahí“, aseguró.

De acuerdo a su relato, aunque le llamó la atención, ese acuerdo fue planteado tanto por Camila Flores como por Percy Marín.

“Ese día sí, estaban los dos y me comunicaron que no, que a ellos les gustaba trabajar con efectivo. Así que yo dije, bueno, como para mí un trabajo pasajero… Pero al final me quedé dos meses”, expuso.