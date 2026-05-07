Camila Flores sale al paso tras allanamiento a su oficina en el Congreso: “Tenemos absoluta tranquilidad”

Funcionarios del órgano persecutor y del OS-9 de Carabineros llegaron el miércoles hasta la oficina de la parlamentaria para requisar distintos elementos.

La senadora Camila Flores se refirió al procedimiento liderado por la Fiscalía Regional de Valparaíso en el Congreso Nacional, en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco.

Funcionarios del órgano persecutor y del OS-9 de Carabineros llegaron el miércoles hasta la oficina de la parlamentaria en el Senado para requisar distintos elementos, entre ellos su teléfono celular.

A través de un comunicado, redactado en plural, la legisladora sostuvo que “desde el primer momento hemos colaborado plenamente con la investigación, entregando voluntariamente todos los antecedentes que nos han sido requeridos, incluyendo nuestras cartolas bancarias”.





“Entendemos que las diligencias desarrolladas durante esta jornada forman parte de los procedimientos habituales dentro de una investigación en curso y que corresponde ahora a la Fiscalía llevar adelante un proceso independiente, objetivo y riguroso para esclarecer adecuadamente los hechos”, agregó.

Asimismo, indicó que “tenemos absoluta tranquilidad respecto de nuestra actuación y confiamos en que la investigación demostrará que no hemos cometido ningún acto irregular“.

“Continuaremos colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al total esclarecimiento de esta situación”, concluyó en la declaración.





Acusaciones de fraude al fisco contra Camila Flores

Tras la denuncia se dieron a conocer una serie de chats y conversaciones de Camila Flores en las que quedaría en evidencia un mecanismo irregular que habría utilizado para quedarse indebidamente de fondos públicos, lo que era conocido como “la cuota Flores”.

Entre los intercambios aparecen Yolanda Olfos, secretaria de la senadora, y otros asesores desde su época como diputada.

Según los antecedentes que se manejan hasta ahora, Flores es acusada de supuestamente recibir parte del sueldo de sus asesores, dinero que habría cobrado en efectivo desde 2018.