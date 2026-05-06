PDI realiza diligencias en oficina de Camila Flores en el Senado por investigación en su contra

La senadora está siendo investigada por presuntos delitos relacionados con la apropiación indebida de fondos públicos mediante un mecanismo que incluye a sus asesores.

Durante la jornada de este miércoles la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el Senado en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco contra la senadora Camila Flores.

La diligencias, encabezadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso y personal de la PDI, tienen como foco la oficina de la parlamentaria de Renovación Nacional.

Cabe recordar que el Ministerio Público recibió una denuncia anónima en octubre de 2025 en contra de la senadora, por presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al fisco, la que fue informada al Consejo de Defensa del Estado.





El proceso sigue en etapa investigativa y la Fiscalía dio un plazo de 40 días para las indagatorias.

Acusaciones de fraude al fisco contra Camila Flores

Tras la denuncia se dieron a conocer una serie de chats y conversaciones de Camila Flores en las que quedaría en evidencia un mecanismo irregular que habría utilizado para quedarse indebidamente de fondos públicos, lo que era conocido como “la cuota Flores”.

Entre los intercambios aparecen Yolanda Olfos, secretaria de la senadora, y otros asesores desde su época como diputada.

Según los antecedentes que se manejan hasta ahora, Flores es acusada de recibir parte del sueldo de sus asesores, dinero que habría cobrado en efectivo desde 2018.