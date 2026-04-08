Camila Flores en la mira: Fiscalía investiga a senadora por presunto fraude al fisco

Según explicó el Ministerio Público, en octubre de 2025 se recibió una denuncia anónima contra la parlamentaria por presuntos delitos funcionarios.

La Fiscalía Regional de Valparaíso informó este miércoles que mantiene en curso una investigación tras la recepción de una denuncia anónima en contra de la senadora Camila Flores, por presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al fisco.

De acuerdo con un comunicado, consignado por BioBioChile, el Ministerio Público detalló que la denuncia fue recibida en octubre de 2025 y que, conforme a los protocolos vigentes, fue informada oportunamente al Consejo de Defensa del Estado.





Investigación en curso y diligencias reservadas

Según explicó la Fiscalía, la causa está actualmente a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias en desarrollo lideradas por el OS9 de Carabineros.

El organismo persecutor precisó que, para el éxito de la investigación, “se hizo indispensable decretar la reserva de las mismas, las que se encuentran actualmente en desarrollo”.

Además, recalcaron que el proceso sigue en etapa investigativa, sin que hasta ahora se informen formalizaciones ni medidas judiciales en contra de la parlamentaria.

Hasta el cierre de esta nota, la senadora Flores no se ha referido públicamente a las acusaciones en su contra.