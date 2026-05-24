Golpes de puño, pies y lumazos: Video captó golpiza de carabineros en Rancagua

Los funcionarios involucrados fueron acusados por el Ministerio Público de utilizar excesivamente la fuerza durante un control en Rancagua. Este, además, fue calificado como “no ajustado a derecho”.

Dos carabineros fueron dados de baja luego de que la propia institución determinará que cometieron apremios ilegítimos durante un procedimiento policial en Rancagua tras una denuncia por ruidos molestos en la calle.

Los uniformados fueron acusados por el Ministerio Público de utilizar excesivamente la fuerza y realizar una detención en la que se evidenciaron una serie de hechos ilegítimos.

Un registro captado por las cámaras de vigilancia de la patrulla policial fue la evidencia más contundente que presentó el Ministerio Público contra los imputados por el cuestionado control.

Con golpes de lumas, pies y puños, los uniformados agredieron a dos individuos que, tras lo ocurrido, denunciaron el excesivo uso de la fuerza durante una detención que, además, fue calificada como no ajustada a derecho .

El tribunal resolvió dejar uno de los exuniformados con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que elotro ex carabinero quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercamiento a las víctimas.





Denunciante: “Fue un mal procedimiento”

“Yo sé que es una falta grave lo que hicimos, pero tampoco era como para que nos tratarán así y aparte no me hicieron ninguna querella , no me hicieron nada. Fue un mal procedimiento“, dijo a CHV Noticias uno de los denunciantes.

Desde carabineros, por su parte, indicaron que condenan “cualquier conducta que trasgreda los valores y principios de los miles de hombres y mujeres que diariamente trabajan por el bienestar y seguridad” de la ciudadanía en la institución