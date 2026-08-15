“No cuenten con mi voto para esta locura”: Senador Walker critica reforma en seguridad en medio de discrepancias en el Gobierno

Luego de que el ministro Arrau desacreditara los dichos de la ministra Chomalí sobre el borrador de reforma constitucional, el parlamento aseguró que votará en contra de la iniciativa.

Tras las discrepancias surgidas al interior del gabinete del presidente José Antonio Kast por la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Gobierno, el senador Matías Walker abordó al tema en sus redes sociales.

La propuesta del Ejecutivo busca restringir prestaciones financiadas por el Estado a personas condenadas por delitos de crimen organizado o terrorismo.

El parlamentario respaldó la preocupación de la ministra de Salud, May Chomalí, quien calificó la iniciativa como “una propuesta incompatible” con las normas vigentes, lo que derivó en una discrepancia pública con su par de Seguridad, Martín Arrau, quien aseguró que “no estamos hablando de cosas de salud pública ni cosas de urgencia”.

Por su parte, Walker respondió y dijo que la iniciativa “sí tiene que ver con la salud, pues el propio texto del borrador de la reforma constitucional alude al artículo 19 N°9, que consagra precisamente el derecho a protección de la salud“.

En esa línea, el senador adelantó su rechazo a la iniciativa: “No cuenten con mi voto para esta locura. Una disposición constitucional que mandata (no faculta) al legislador para inhabilitar el acceso a ‘cualquier prestación social financiada con recursos estatales’ incluso hasta 15 años después de haber cumplido una condena”.

“El GES, las vacunas, la atención en un consultorio o en la enfermería de una cárcel producto de una agresión; el ajuar en un hospital a una madre, la ración de Junaeb de los hijos, la libertad de trabajo para reinsertarse en la sociedad con recursos del Sence”, enumeró Walker, como ejemplos de prestaciones que, a su juicio, podrían verse afectados por la reforma.

Sí tiene que ver con la salud, pues el propio texto del borrador de la reforma constitucional alude al art 19 N 9 que consagra, precisamente el derecho a protección de la salud. No cuenten con mi voto para esta locura. Una disposición constitucional que mandata (no faculta) al… https://t.co/Cx8z0PpcdP pic.twitter.com/o0eV22cQTu — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) August 14, 2026





Arrau desacredita dichos de ministra Chomalí por dichos sobre la reforma constitucional

Luego de que May Chomalí calificara la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Gobierno como “una propuesta incompatible”, Martín Arrau cuestionó los dichos de la ministra y afirmó que ella no conocía todos los borradores de la iniciativa.

“Yo creo que está opinando de una cosa de la cual no estaba al tanto” , afirmó.

En una entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado explicó que “he hablado con la ministra de Salud. Ella no ha estado al tanto de todos los borradores que han habido de la reforma constitucional, lo que se ha filtrado en la prensa es algo muy antiguo“.

“Son limitaciones que tienen que tener su bajada legal. Por supuesto que todo lo que es salud pública está contemplado, todas las atenciones de urgencia también, pero hay que preguntarle a la gente que está esperando por una cirugía del GES u otras si preferimos que se atienda un vecino de bien o una persona condenada por crimen organizado o terrorismo”, agregó Arrau.

Por su parte, la ministra Chomalí sostuvo este viernes que “no me voy a hacer cargo de borradores. Nuestro foco es solucionarle los problemas de salud a las personas que están esperando”.