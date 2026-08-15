Carabineros detiene en Quinta Normal a “narcoparamilitar” colombiano

La Fiscalía General de la Nación de Colombia vincula a Cristian David Amú Díaz con un homicidio perpetrado en 2022.

El OS9 de Carabineros detuvo en Quinta Normal a un hombre acusado de pertenecer a un grupo “narcoparamilitar” En Colombia.

Se trata de Cristian David Amú Díaz, a quien se le acusa de ser parte del grupo “Renacer Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia (Erpac)”, siendo buscado a nivel internacional tras la emisión de una Alerta Roja por parte de la Interpol.

El sujeto, conocido como “El Motosierra”, fue detenido el jueves en la intersección de las calles Rivas Vicuña con Juan de Barros, en la comuna de Quinta Normal.

Qué se sabe del “narcoparamilitar” colombiano

Carabineros dio a conocer que el sindicado como integrante Renacer ERPAC cumplía con funciones asociadas al abastecimiento, movilidad, armamento y otros requerimientos logísticos de la estructura criminal.

Por otra parte, antecedentes entregados por la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo vinculan con un homicidio perpetrado en diciembre de 2022.

El teniente Felipe Cortés indicó que tras las diligencias analíticas para acreditar la identidad del detenido se confirmó sus vínculos con el Erpac, por lo que sus antecedentes fueron puestos ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.