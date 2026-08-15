Las lluvias no paran: Eduardo Sáez detalla hora peak de precipitaciones para HOY en Santiago

Una posible tormenta eléctrica y temperaturas bajo los 10°C se registrarían a lo largo de hoy en la capital. Revisa a continuación los detalles de las lluvias.

Las intermitentes precipitaciones de los últimos días están lejos de terminar y es que un nuevo día de precipitaciones se viviría este sábado en la capital.

Así lo anunció el meteorólogo Eduardo Sáez en CHV Noticias AM, donde señaló que para la mañana de hoy se registrarían chubascos débiles en la región Metropolitana, sin embargo, esto cambiará con el pasar de las horas.

Alrededor de la hora del amuerzo, “las precipitaciones van a empezar a tomar un poco más de intención, para que en la tarde ya tengamos un aguacero medianamente importante”.

En este sentido, detalló que en la zona central caerían entre 10 y 25 milímetros de agua durante la jornada. Asimismo, podrían hacerse presentes tormentas eléctricas y una noche con temperaturas bajo los 10°C.





¿A qué hora será el peak de lluvia Santiago?

Según detalló Sáez, este sábado las precipitaciones se harán presentes con mayor fuerza que días anteriores, específicamente en horas de la tarde.

“Hoy día es el día de la lluvia, la lluvia de verdad. Hoy día si podemos decir que si va a llover, el resto eran chubasquitos”, aseguró el meteorólogo.