“Estoy impresionado”: Sorpresa en redes por truco viral y casero que deja ollas como nuevas

El video de un creador de contenidos acumula más de 300 mil reproducciones y sacó aplausos por su efectividad: con apenas dos implementos de cocina deja estos objetos como nuevos.

Un creador de contenidos se hizo viral en redes sociales luego de explicar un sencillo pero eficaz truco para limpiar ollas y sartenes quemadas ocupando solamente productos caseros.

Se trata del usuario conocido en Instagram como PedroPablo, quien sacó aplausos en la plataforma al mostrar el paso a paso para dar solución a este clásico “problema” doméstico.

Al inicio del registro el tiktoker comentó que sus implementos de cocina estaban “horrorosos”, por lo que una de sus seguidoras le dio un consejo mientras realizaba una transmisión en vivo.

Sin pensar dos veces, el influencer puso a prueba la recomendación y puso manos a la obra. ¿Los implementos? Una pelota de papel aluminio y limpiador multiusos en crema .

Así, tras probar el “hack” con distintas ollas y sartenes, con muy poco esfuerzo de por medio estos objetos quedaron casi como nuevos, pues en las imágenes se aprecia cómo sus superficies quedaron limpias y lisas.

“Estoy absolutamente impresionado”, reconoció. “Me sumé a este live a comerme un sándwich y terminé lavando las ollas”, comentó entre risas en el video que acumula más de 300 mil reproducciones.

Mira el video a continuación: