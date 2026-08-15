Conductor ebrio atropelló a tres bomberos que atendían emergencia vial en Chiguayante

Los voluntarios ayudaban en el rescate de personas atrapadas tras un choque entre dos vehículos cuando un conductor en estado de ebriedad los atropelló.

Tres voluntarios de Bomberos fueron atropellados la madrugada de este sábado mientras atendían una emergencia en la comuna de Chiguayante, en la región del Bíobio.

El incidente ocurrió a eso de las 04:00 horas, cuando funcionarios concurrieron a avenida Manuel Rodríguez con calle Chiguay por una colisión entre dos vehículos.

Uno de los conductores involucrados resultó lesionado y fue trasladado hasta un centro asistencial, mientras que el conductor del segundo vehículo abandonó el lugar antes de la llegada de Carabineros.

Luego, cuando ya se daba por controlada la colisión, bomberos realizaban “la desconexión de batería de uno de los autos para que este fuera trasladado por la grúa” cuando ocurrió una nueva emergencia.





“En esta maniobra, un vehículo con conductor en evidente estado de ebriedad a alta velocidad colisiona el vehículo en que se estaban trabajando, produciendo el atropello de tres de nuestros bomberos”, dijeron desde la institución.

Dos de los voluntarios resultaron con lesiones leves y fueron evaluados en el servicio de salud local. En tanto, un tercer bombero resultó policontuso y fue trasladado hasta el Hospital Regional.

Respecto a este último, en un inicio se mantenía bajo sospecha de traumatismo encéfalo craneano (TEC), fractura cervical y fractura de costilla. Sin embargo, esta mañana se descartó el TEC y se encuentra estable.