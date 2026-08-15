“Chata del resentimiento”: Antonella Orsini enfrentó a quienes la critican por ser “privilegiada”

La intérprete que formó parte de una generación de actrices y actores que destacaron en televisión durante la década del 2000 abordó su actual estilo de vida dedicado a la espiritualidad.

La actriz Antonella Orsini, actualmente alejada de las cámaras y los sets de televisión, respondió a las críticas que recibe en redes sociales por su estilo de vida y el contenido que comparte en las plataformas digitales.

“Estoy chata de que hablar de conciencia, de dimensiones, sea visto como solamente un privilegio“, comenzó diciendo en un video, en alusión a sus reflexiones que con frecuencia abordan el yoga y la espiritualidad.

Según declaró, se encuentra “chata de ese resentimiento” , pues acusó que constantemente le preguntan “quién la mantiene” o “en qué trabaja”. Según relató, la mayoría de quienes la critican son hombres.

“Voy a los perfiles y son hombres que parece que tienen hijos, incluso, y no sé si son capaces de sostener a un hijo”, lanzó en el registro que causó gran discusión.

“Si puedo ser privilegiada (…) qué bueno”

La intérprete continuó: “Yo no voy a andar hablando desde mi privilegio y, bueno, uno no tiene la culpa y no me van a hacer sentir culpable ahora, a esta altura de mi vida, de dónde nací y de quién soy”.

“Y si puedo ser privilegiada y salir un poquito a respirar fuera del sistema y poder compartir eso, inspirar a alguien, bueno, qué bueno”, zanjó Orsini.

Finalmente, la instructora de yoga cerró con ironía: “Bueno, soy privilegiada, pero tú sostiene a un hijo primero, a ver si podí“, para luego agradecer los mensajes de apoyo. “Me recuerdan lo real que es esta comunidad y el valor humano”, cerró.

Mira las declaraciones a continuación: