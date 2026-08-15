15/ 08/ 2026 12:07

Chileno viajó a Colombia por sobrino grave tras terremoto: “Ha sido muy difícil”

Wilson Rodríguez, oriundo de Concón, llego ayer al país para acompañar en una clínica a su familiar, también chileno, que se encuentra grave tras resultar herido por el movimiento telúrico. Lamentablemente, según relató en vivo a Rafael Cavada, el pronóstico es negativo y dijo estar “esperando que pase algo malo”. El connacional también relató los problemas de abastecimiento en la ciudad de Pereira: advirtió escasez de pañales, medicamentos e insumos.