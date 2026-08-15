“Este premio es un sueño”: El emotivo regreso a redes de Vale Roth tras ganar Fiebre de Baile

La exgimnasta se tomó un momento para agradecer a su compañero de baile, a los trabajadores de Chilevisión, a su familia y a la creadora de su club de fans por el apoyo de los últimos meses.

Valentina Roth hace solo dos días que ganó Fiebre de Baile y tras un breve descanso de las redes sociales para disfrutar su triunfo, regresó a Instagram con un emotivo mensaje de agradecimiento.

La bailarina además compartió una serie de postales de sus últimos bailes en la competencia, dejando nuevamente en evidencia las grandes presentaciones que realizó pese a tener a estar en el segundo trimestre de su embarazo.

Las emotivas palabras de Vale Roth tras ganar Fiebre de Baile

“Todavía estoy tratando de dimensionar lo que pasó. Después de tantos meses, de tantas horas de ensayo, cansancio, nervios, risas, lágrimas y momentos inolvidables… terminar Fiebre de Baile levantando este premio es un sueño ”, partió diciendo la ex gimnasta este sábado.

Agradeciendo a todos quienes la apoyaron y votaron por ella, agregó: “Sin ustedes, esto no habría sido posible”.





“A mi familia, mi red de apoyo, mi refugio y mi motor. Gracias por sostenerme, por acompañarme, por entender mis ausencias y por estar siempre, en los días buenos y especialmente en los difíciles. Este premio también es de ustedes”, comentó Roth.

Asimismo, le dedicó un sentido agradecimiento a su compañero de baile, Luciano: “Gracias por cada ensayo, por tu entrega y por haber sido mi compañero en esta aventura. Y a mi querido Valentino, gracias por tu creatividad, por exigirme, por creer en mí y por hacer magia en cada coreografía”, indicó.

A modo de cierre, expresó: “Una mención muy especial a la Pame, por crear el club de fans y estar detrás de cada voto, moviendo cielo, mar y tierra por mí. Me voy de Fiebre de Baile con el corazón llenito, con recuerdos que voy a guardar para siempre y con una certeza: todo esfuerzo vale la pena cuando se hace con amor”.

Revisa aquí el posteo de Vale Roth: