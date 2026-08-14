Vale Roth reveló qué hará con los $30 millones que ganó en Fiebre de Baile

La influencer se quedó con el primer lugar del programa gracias al voto del público y adelantó que compartirá parte del premio con integrantes de su equipo. Además, su esposo reveló un importante proyecto familiar.

Vale Roth se convirtió en la gran ganadora de Fiebre de Baile tras obtener el 55% de la votación del público en la final. Gracias a este resultado, la exgimnasta se quedó con el trofeo y un premio de $30 millones.

Luego de su triunfo, Roth sorprendió al revelar que no pretende quedarse con todo el dinero. En conversación con TiempoX, aseguró que compartirá parte del premio con personas que fueron fundamentales durante su paso por el programa.

“Lo voy a repartir con Valentino (su coach) y Luciano (su bailarín)” , comentó, destacando el apoyo que recibió de su equipo a lo largo de la competencia.





La influencer también valoró el respaldo de su entorno más cercano para aceptar el desafío. “Mi familia me convenció y mi marido, Miguel, también, y con la red de apoyo que tuve, lo pude lograr”, señaló.

Incluso, aseguró que el embarazo que atraviesa actualmente influyó en su permanencia en el espacio televisivo. “Gracias a este embarazo yo creo que no renuncié”, afirmó.

El proyecto familiar que podría concretar con el premio

Tras la final, el esposo de Vale Roth, Miguel de la Fuente, también abordó el tema del premio en conversación con Página 7.

Según explicó, parte de los $30 millones podrían ayudar a concretar un importante proyecto familiar ante la próxima llegada de su tercer hijo.

“Como viene una tercera guagua, donde vivimos ya no cabemos. Entonces, queríamos comprar una casa”, reveló.

En esa línea, detalló que el dinero les permitiría avanzar en ese objetivo. “Nos va a servir para poner el pie, vendiendo el departamento que tenemos” , agregó.