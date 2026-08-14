Salió del colegio y no llegó a su casa: Buscan a adolescente de 16 años en San Bernardo

En conversación con Contigo en Directo, la familia de Catalina Salas aseguró que la joven mantenía una rutina tranquila entre la casa y el colegio y que no tenía actividades extracurriculares conocidas.

A una semana de la desaparición de la adolescente de 16 años Catalina Salas, su familia continúa buscando respuestas sobre lo ocurrido tras su salida del Liceo San Bernardo Abad, en la comuna de San Bernardo.

Según relató su padre, Jesús Salas, las diligencias realizadas hasta ahora permitieron establecer que la joven abordó una micro 301C luego de terminar su jornada escolar, pero posteriormente se perdió el rastro en el sector de Santa Marta, donde habría tomado otra locomoción.

En entrevista con Contigo en Directo, Bernarda, madre de la estudiante, aseguró que Catalina mantenía una rutina tranquila entre la casa y el colegio y que no tenía actividades extracurriculares conocidas. Incluso, no llevaba su celular al colegio.





“ Estamos en ascuas. No sabemos qué pudo haber pasado en el trayecto , pero ella siempre venía a su casa; algo pasó en el trayecto”, indicó la mamá de la adolescente.

El padre, además, señaló que “todo es incierto. Ella, si es que se escribía con chicos, era por unos juegos. Aun así le revisamos el celular y sus redes, pero nadie que le diga alguna ubicación o que si se iba a juntar con alguna persona“.

Mientras la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas (SEBV) de Carabineros trabaja por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Occidente, se revisan cámaras de seguridad, redes sociales y otros antecedentes que puedan ayudar a determinar qué ocurrió con la menor.

La familia de Catalina hizo un llamado a entregar cualquier información a las autoridades para colaborar con su ubicación.