Pablo Chill-E explota contra el Partido Libertario por idea de cerrar el Ministerio del Deporte

El artista urbano expresó su rechazo a la iniciativa planteada por el PNL tras la renuncia de la exministra del Deporte, Natalia Duco. “El fascismo, sin dudas, se disfraza de libertad”, arremetió.

Pablo Chill-E sorprendió en redes sociales con una dura crítica contra el Partido Nacional Libertario (PNL) a raíz de una propuesta impulsada por la colectividad que apunta a eliminar el Ministerio del Deporte.

El artista urbano compartió una publicación sobre el tema y aprovechó la instancia para expresar su rechazo.

Pablo Chill-E arremetió contra libertarios

A través de una historia de Instagram, el cantante cuestionó duramente la iniciativa y apuntó contra quienes la promueven.

“Con tanto medallista olímpico y deportistas de primera clase que hemos tenido en este país, estas basuras se atreven a dar la idea de eliminar algo tan importante para la salud mental y física”, señaló el intérprete.

En la misma publicación, Pablo Chill-E también puso el foco en las dificultades económicas que enfrentan numerosos deportistas nacionales para desarrollar sus carreras.

“Siendo que los deportistas para tener que salir a competir, tienen que hacerse bingos y rifas, ahora más encima tienen el descaro de querer eliminar la única facultad del Estado que les da un poco de credibilidad a nuestros deportistas internacionalmente”, manifestó.





El artista fue aún más crítico al vincular la propuesta con el escenario político actual. “Vamos como el p… como sociedad y país, es una pena”, escribió.

“El fascismo, sin dudas, se disfraza de libertad. Y lo peor es que muchos se están creyendo el cuento de la ‘libertad’”, arremetió.

La iniciativa del PNL surgió tras la renuncia de la exministra del Deporte, Natalia Duco, y el exsubsecretario Andrés Otero. Según el secretario general del partido, Juan Antonio Urzúa, esta es una “excelente oportunidad” para cerrar la cartera.