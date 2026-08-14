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Pablo Chill-E explota contra el Partido Libertario por idea de cerrar el Ministerio del Deporte

El artista urbano expresó su rechazo a la iniciativa planteada por el PNL tras la renuncia de la exministra del Deporte, Natalia Duco. “El fascismo, sin dudas, se disfraza de libertad”, arremetió.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Pablo Chill-E sorprendió en redes sociales con una dura crítica contra el Partido Nacional Libertario (PNL) a raíz de una propuesta impulsada por la colectividad que apunta a eliminar el Ministerio del Deporte.

El artista urbano compartió una publicación sobre el tema y aprovechó la instancia para expresar su rechazo.

Pablo Chill-E arremetió contra libertarios

A través de una historia de Instagram, el cantante cuestionó duramente la iniciativa y apuntó contra quienes la promueven.

“Con tanto medallista olímpico y deportistas de primera clase que hemos tenido en este país, estas basuras se atreven a dar la idea de eliminar algo tan importante para la salud mental y física”, señaló el intérprete.

En la misma publicación, Pablo Chill-E también puso el foco en las dificultades económicas que enfrentan numerosos deportistas nacionales para desarrollar sus carreras.

“Siendo que los deportistas para tener que salir a competir, tienen que hacerse bingos y rifas, ahora más encima tienen el descaro de querer eliminar la única facultad del Estado que les da un poco de credibilidad a nuestros deportistas internacionalmente”, manifestó.

El artista fue aún más crítico al vincular la propuesta con el escenario político actual. “Vamos como el p… como sociedad y país, es una pena”, escribió.

“El fascismo, sin dudas, se disfraza de libertad. Y lo peor es que muchos se están creyendo el cuento de la ‘libertad’”, arremetió.

La iniciativa del PNL surgió tras la renuncia de la exministra del Deporte, Natalia Duco, y el exsubsecretario Andrés Otero. Según el secretario general del partido, Juan Antonio Urzúa, esta es una “excelente oportunidad” para cerrar la cartera.

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