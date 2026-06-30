“No querían a Pablo Chill-E”: Polimá Westcoast reabrió herida de Viña 2023 y lanzó acusaciones de “cortes”

En conversación con CHV Noticias, el cantante recordó con orgullo haber sido el primer artista urbano chileno en presentarse en el certamen, aunque también aseguró que parte de su propuesta fue omitida de la transmisión televisiva, incluyendo un homenaje a Víctor Jara.

A más de tres años de su histórica presentación en el Festival de Viña 2023, el cantante urbano chileno Polimá Westcoast reveló por primera vez detalles del lado más complejo de su paso por la Quinta Vergara.

En conversación con CHV Noticias, el intérprete recordó con orgullo haber sido el primer artista urbano chileno en presentarse en el certamen, aunque también aseguró que parte de su propuesta artística fue omitida de la transmisión televisiva.

“Me hace muy feliz haber sido el primero, porque, independiente de lo que pase o los artistas que salgan luego, yo fui el primero y eso quedará para la historia (…) Me pone contento que me hayan seleccionado, seguramente era el más apto en ese momento, estaba pasando lo de Ultra Solo y estaba en el auge, por lo tanto me gané esa oportunidad y la disfruté mucho”, señaló.

Asimismo, destacó el impacto que tuvo esa experiencia en su carrera: “Me desarrolló como artista, ensayar 7 meses para un concierto de una hora”.

La espina clavada de Polimá Westcoast con Viña 2023

Durante la entrevista, el intérprete de Ultra Solo fue consultado sobre las referencias sociales en el espectáculo sobre la Quinta Vergara, entre ellas un homenaje a Víctor Jara.

“Y me cortaron esa parte… En la televisión me lo cortaron” , aseguró.

Consultado sobre los motivos, respondió: “No sé, lo omitieron. Nosotros estamos en representación del pueblo, de la gente que lucha. Yo vengo de la nada; mi padre es inmigrante de África y refugiado de guerra acá en Chile, mi madre chilena”.

El artista profundizó en su historia personal y explicó que su intención era aprovechar el escenario de Viña para transmitir un mensaje más allá de la música.

“Yo sé que la gente me conoce porque soy artista, pero muchos no saben de mi pasado y lo difícil que fue. Tengo 13 hermanos; la mayoría quedó en familias adoptivas y yo tuve la suerte de quedar con mi madre biológica. No he tenido una vida fácil de pequeño“, relató.

En esa línea, agregó: “Oportunidades como presentarme en el Festival de Viña, claro que llevaré mi mensaje, tanto de lo que he vivido como lo social y mi música. Yo quería utilizar esa instancia para eso”.

“No querían a Pablo Chill-E ahí”

Otro de los momentos que recordó fue la polémica participación de Pablo Chill-E durante la interpretación de My Blood, cuando se registraron problemas con su micrófono en plena transmisión.

Al ser consultado sobre si también se refería a ese episodio cuando hablaba de cortes, Polimá respondió: “Siento que fue algo a propósito, porque me hicieron imposible que llevara a Pablo, pero yo lo luché y batallé hasta el último día”.

“Con nuestra canción My Blood nos fuimos virales juntos. Necesitaba que estuviera ahí, es mi hermano, partimos juntos. ‘Si no está, vamos a tener problemas'”, recordó.

Según relató, insistió hasta conseguir la autorización para que el líder de la Shishigang participara del espectáculo. “ Lo luché hasta que cedieron; no querían a Pablo Chill-E ahí y pasó lo que pasó, que mutearon su micrófono , pero a mí se me hace sospechoso, tengo mis dudas. Es un caso que no he cerrado todavía; tengo mis sospechas”, afirmó.

Incluso, cuestionó que años después la misma organización invitó al artista para su edición 2026. “Lo más loco es que años más tarde lo llevaron a él la misma gente, así que es un poco hipócrita… qué ironía. Su presentación estuvo increíble“, sostuvo.

Polimá Westcoast postula al artista urbano en Viña 2027

Finalmente, al ser consultado sobre qué exponente urbano debería subirse al Festival de Viña del Mar 2027, Polimá no dudó en mencionar a Cris MJ.

“Cris MJ. Tiene que estar ahí, se lo merece y es de los más grandes de Chile. Actualmente, es el número 1 y debería estar ahí”, aseguró.

Además, valoró la presencia que han tenido otros artistas del género en el festival durante los últimos años.

“Siento que la selección ha sido perfecta: Polimá, Young Cister, Kidd Voodoo, Pablo Chill-E, Paloma Mami. Falta Cris MJ, él más que cualquier otro“, concluyó.