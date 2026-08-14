Reportan fuerte terremoto 7.7 frente a las costas de Indonesia: SHOA descartó tsunami para Chile

Autoridades del país asiático informaron que no hay riesgo de tsunami para sus costas tras el movimiento telúrico. Hasta ahora se han registrado al menos 6 réplicas en la zona.

Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 afectó la tarde de este viernes a las costas de Indonesia, en concreto, a 68 kilómetros al noroeste de Ende.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 21:58:21 UTC, es decir, a las 04:58 hora local y 17:58 hora chilena.

El epicentro, en tanto, fue localizado a 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la isla de Flores, mientras que el sismo tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Si bien todavía no hay información oficial sobre eventuales heridos o víctimas fatales, diversos registros muestran el colapso de edificios y daños estructurales en viviendas.

El SHOA descartó peligro de tsunami para Chile : “El sismo no reune las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas” de nuestro país”, informaron.

Hasta el cierre de esta nota, siete de la mañana en Indonesia, se han registrado al menos 6 réplicas de intensidad considerable en la zona, cuyas magnitudes han sido v5,9; 5,6; 6,1; 5,5; 5,3; 5,1; 5,0.

No hay alerta de tsunami, pero pidieron prevenir

Si bien no fue levantada una alerta de tsunami, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia instó a la población a mantenerse alejada de las playas y riberas de los ríos.

En ese sentido, la agencia meteorológica dijo que el terremoto submarino poco profundo se produjo cerca de la isla de Flores y pidió a los residentes a lo largo de las costas afectadas que se trasladaran a zonas más elevadas.

La isla de Flores, vale mencionar, cuenta con una población de aproximadamente 2 millones de personas, y en Ende, su capital, viven unos 90.000 habitantes.