14/ 08/ 2026 19:51

Ximena Ossandón: “No me importaría que el Ministerio de la Mujer sea dirigido por un hombre”

En entrevista con CHV Noticias, la diputada Ximena Ossandón (RN) se refirió a la renuncia de Natalia Duco al Ministerio del Deporte y al hecho de que varias ministras hayan sido reemplazadas por hombres en el gabinete. La parlamentaria aseguró que el foco debe estar en las capacidades y no en el género de las autoridades. “Te diré una cosa que parece casi ridícula, pero me imagino que el día de mañana será así. No me importaría que el Ministerio de la Mujer pudiera ser dirigido por un hombre, ¿por qué tiene que ser cierta cantidad de hombres y cierta cantidad de mujeres?”, afirmó.