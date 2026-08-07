Fatal riña en colegio de San Bernardo: Fiscalía revela qué habría desatado la pelea

Por el crimen están detenidos dos adolescentes, uno de 15 y otro de 17, donde uno está acusado de golpear a la víctima y el otro de atacarlo con un arma blanca.

Este viernes, se entregaron nuevos antecedentes y desde Fiscalía se indicó cuál habría sido el principal motivo de la fatal riña en las afueras del Colegio Santiago de Compostela en la comuna de San Bernardo.

Todo se remonta al jueves 30 de julio, cuando un estudiante de 15 años de nacionalidad venezolana murió tras ser atacado por dos jóvenes (15 y 17 años) con un arma blanca, tras salir del establecimiento educacional.

De acuerdo a los antecedentes, el de adolescente de 17 habría golpeado y empujado a la víctima, mientras que el de 15 le habría propinado la estocada con arma blanca que provocó la muerte.





Fiscalía revela motivo de la fatal riña

Tras la audiencia de formalización del joven imputado como el autor material de los hechos, la fiscal Natalia González afirmó que se trató de “un conflicto previo que existía, de unas joyas que había tenido el imputado que la víctima habría querido quitárselas”.

“ Esto fue escalando en violencia hasta que terminó finalmente con el sensible fallecimiento de la víctima”, agregó.

También se indicó que el último detenido, quien primero se había escondido en la región de Valparaíso y luego fue detenido en San Bernardo el pasado lunes, no registra antecedentes ni detenciones anteriores y quedó en internación provisoria.