Nelson Tapia choca y sufre graves lesiones en Ruta 5 Sur: Habría manejado en estado de ebriedad

El ex futbolista nacional impactó con las barreras de contención en la Ruta 5 Sur, situación que ya está siendo investigada por las autoridades.

Nelson Tapia, ex arquero de la Selección Chilena, protagonizó un grave accidente de tránsito en la madrugada de este viernes en la Región del Maule.

Información preliminar indicó que el otrora futbolista chocó en el kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur con la Ruta L-651, situación que se dio por causas que se están investigando.

La colisión implicó un impacto con barreras de contención, volcándose a unos 50 metros de la calzada.

Nelson Tapia habría estado conduciendo en estado de ebriedad

De acuerdon con las primeras indagatorias, el ex guardameta de 59 años habría estado conduciendo en estado de ebriedad, lo que será corroborado en las próximas horas.

La colisión provocó que Tapia resultara con lesiones graves, aunque está fuera de riesgo vital.

A raíz de esta situación, el mundialista en Francia 1998 quedó apercibido por la Fiscalía local, entidad que ya está investigando el accidente.

El otrora jugador tuvo una destacada carrera en clubes de Chile, Brasil y la propia Roja. Una vez retirado, se dedicó a ser entrenador en elencos nacionales y de Ecuador.