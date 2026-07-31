Chile vs México: Cuándo y dónde será el nuevo amistoso internacional de La Roja

La Roja anunció un nuevo partido pensando en los futuros desafíos, volviendo a toparse contra Los Aztecas tras casi 5 años.

La Selección Chilena ratificó un nuevo amistoso para la próxima fecha FIFA, midiéndose a México en territorio norteamericano.

La Roja enfrentará a Los Aztecas en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum, partido que quedó fijado para el próximo martes 6 de octubre en un horario por definir.

Este choque se suma al anunciado ante Canadá en Toronto, marcando desafíos contra dos de los últimos anfitriones del Mundial.

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Los últimos antecedentes de Chile vs México

La última vez que el combinado nacional jugó con México fue en diciembre del 2021, igualando 2-2 en un amistoso en Austin.

Dicho cotejo fue dirigido por Martín Lasarte, quien citó a futbolistas del medio local y de la propia liga azteca al no ser una fecha FIFA.

La última victoria de Chile sobre El Tri fue el 16 de octubre del 2018, día en que se impuso 1-0 en Querétaro con el gol de Nicolás Castillo.

El conjunto Azteca inició un nuevo proceso con Rafael Márquez como entrenador, apostando a mantener el buen rendimiento que le permitió alcanzar los octavos de final en la última cita planetaria.