México vs Inglaterra | Goles, resumen y compacto del partido por el Mundial

Inglaterra consiguió su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 3-2 a México en un intenso duelo de octavos disputado en un estadio completamente repleto.

El conjunto europeo golpeó con autoridad en el Estadio Azteca, marcando un doblete en el primer tiempo de parte de Jude Bellingham, seguido por un gol de El Tri a manos de Julián Andrés Quiñones.

El regreso del intermedio destacó por la expulsión de uno de los ingleses, la anotación de Harry Kane y Raúl Jiménez.