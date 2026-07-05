Se acabó el sueño azteca: Inglaterra eliminó a México y avanzó a cuartos de final

México rompió con su racha perfecta en el torneo y fue eliminado en el Estadio Azteca tras un enfrentamiento de alto impacto contra los ingleses.

Inglaterra arrasó este domingo en el Estadio Azteca al vencer 3-2 a México por los octavos de final, eliminando así a uno de los anfitriones del Mundial.

El encuentro estuvo marcado por múltiples acontecimientos que terminaron con la selección inglesa avanzando a cuartos de final.

Durante esta jornada, una de las figuras del partido fue Jude Bellingham, quien hizo un doblete en los 35′ y 37′ del primer tiempo. Ambos goles realizados con un minuto de diferencia.





Ante un arranque que descolocó a la selección azteca, el delantero Julián Andrés Quiñones quiso devolver la ilusión a los hinchas mexicanos y logró anotar su primera tanda al minuto 42.

Segundo tiempo de infarto

De vuelta a la cancha, Los Tres Leones se vieron en aprietos al quedar con uno menos de sus hombres tras la expulsión de Jarell Quansah, quien recibió una tarjeta roja tras cometer una falta a Jesús Gallardo.

A los 59 minutos de partido, Harry Kane arremetió nuevamente contra el área y anotó la tercera tanda para los ingleses, distanciándose aún más de su rival.





Y en su lucha por permanecer en el torneo, Raúl Jiménez marcó el último descuento para México. Sin embargo, no fue suficiente para igualar y fueron eliminados, dando fin a su racha perfecta.

¿Cuándo juega Inglaterra?

Los ingleses ahora deberán enfrentarse a Noruega en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Revive aquí el minuto a minuto de México contra Inglaterra