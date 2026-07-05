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Se acabó el sueño azteca: Inglaterra eliminó a México y avanzó a cuartos de final

México rompió con su racha perfecta en el torneo y fue eliminado en el Estadio Azteca tras un enfrentamiento de alto impacto contra los ingleses.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Inglaterra arrasó este domingo en el Estadio Azteca al vencer 3-2 a México por los octavos de final, eliminando así a uno de los anfitriones del Mundial.

El encuentro estuvo marcado por múltiples acontecimientos que terminaron con la selección inglesa avanzando a cuartos de final.

Durante esta jornada, una de las figuras del partido fue Jude Bellingham, quien hizo un doblete en los 35′ y 37′ del primer tiempo. Ambos goles realizados con un minuto de diferencia.

Ante un arranque que descolocó a la selección azteca, el delantero Julián Andrés Quiñones quiso devolver la ilusión a los hinchas mexicanos y logró anotar su primera tanda al minuto 42.

Segundo tiempo de infarto

De vuelta a la cancha, Los Tres Leones se vieron en aprietos al quedar con uno menos de sus hombres tras la expulsión de Jarell Quansah, quien recibió una tarjeta roja tras cometer una falta a Jesús Gallardo.

A los 59 minutos de partido, Harry Kane arremetió nuevamente contra el área y anotó la tercera tanda para los ingleses, distanciándose aún más de su rival.

Y en su lucha por permanecer en el torneo, Raúl Jiménez marcó el último descuento para México. Sin embargo, no fue suficiente para igualar y fueron eliminados, dando fin a su racha perfecta.

¿Cuándo juega Inglaterra?

Los ingleses ahora deberán enfrentarse a Noruega en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Revive aquí el minuto a minuto de México contra Inglaterra

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