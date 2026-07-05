Sorpresa en el Mundial: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Brasil y Noruega protagonizaron uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial, chocando este domingo en el MetLife Stadium.

Un partido de alto impacto se vivió en la Copa del Mundo 2026, cuyo resultado terminó con Noruega venciendo 2-1 a Brasil y avanzando directo a los cuartos de final.

El encuentro que se desarrolló en el MetLife Stadium de New Jersey, tuvo un potente arranque de parte de los Vikingos y que terminó con la eliminación de la selección brasileña.

Al minuto 2 del partido, Patrik Berg marcó la primera tanda, pero fue anulada por la acción de Alexander Sørloth, quien estaba fuera de juego en el arranque.





Tras una serie de remates de parte del conjunto brasileño, no consiguieron anotar en todo lo que fue el primer tiempo del encuentro.

Haaland, la figura del partido

No fue hasta el minuto 79 que un cabezazo ofensivo de parte de Erling Haaland logró marcar el primer gol del partido con la asistencia de Schjelderup.

El Vikingo firmó un doblete que desató la euforia de los hinchas al marcar en los 90′ del partido.

Cuando todo estaba casi decidido, una falta a Casemiro terminó con un penal para Brasil, lo que permitió a Neymar anotar el único gol de La Canarinha.