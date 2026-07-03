Con varios partidazos: Así quedaron los cruces de octavos de final del Mundial

Canadá y Marruecos será la primera llave en la ronda de los 16 mejores, instancia en la que habrá 4 selecciones sudamericanas.

Este viernes quedaron definidas las llaves de octavos de final del Mundial 2026, con Colombia y Argentina ratificando su clasificación.

Los Cafeteros vencieron a Ghana en Kansas , mientras que La Albiceleste superó con muchísimo sufrimiento a una valiente Cabo Verde que la puso en serios aprietos.

Los cruces comenzarán este sábado con Paraguay soñando con dar batacazo ante Francia, misma jornada en la que Canadá se medirá a Marruecos.

Además, Brasil chocará contra Noruega el lunes 6 de julio, mientras que el elenco trasandino volverá a la cancha el martes 7 al medirse a Egipto.





Llaves de octavos de final del Mundial