Con varios partidazos: Así quedaron los cruces de octavos de final del Mundial
Canadá y Marruecos será la primera llave en la ronda de los 16 mejores, instancia en la que habrá 4 selecciones sudamericanas.
Este viernes quedaron definidas las llaves de octavos de final del Mundial 2026, con Colombia y Argentina ratificando su clasificación.
Los Cafeteros vencieron a Ghana en Kansas , mientras que La Albiceleste superó con muchísimo sufrimiento a una valiente Cabo Verde que la puso en serios aprietos.
Los cruces comenzarán este sábado con Paraguay soñando con dar batacazo ante Francia, misma jornada en la que Canadá se medirá a Marruecos.
Además, Brasil chocará contra Noruega el lunes 6 de julio, mientras que el elenco trasandino volverá a la cancha el martes 7 al medirse a Egipto.
Llaves de octavos de final del Mundial
- Paraguay vs Francia: Sábado 5 de julio a las 17:00 horas.
- Canadá vs Marruecos: Sábado 5 de julio a las 13:00 horas.
- Portugal vs España: Lunes 6 de julio a las 15:00 horas.
- Estados Unidos vs Bélgica: Lunes 6 de julio a las 20:00 horas.
- Brasil vs Noruega: Domingo 5 de julio a las 16:00 horas.
- México vs Inglaterra: Domingo 5 de julio a las 20:00 horas.
- Argentina vs Egipto: Martes 7 de julio a las 12:00 horas.
- Suiza vs : Martes 7 de julio a las 16:00