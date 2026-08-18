“Mándenlo a préstamo”: Los apuntados por hinchas de la UC tras durísima eliminación de Libertadores

Los fanáticos lanzaron durísimas críticas a algunos jugadores tras la derrota ante Estudiantes de La Plata, aunque los principales dardos fueron hacia la dirigencia cruzada.

Furiosos terminaron los hinchas de Universidad Católica tras la derrota 3-0 ante Estudiantes, la que marcó su eliminación de la Copa Libertadores.

En una noche para el olvido, Los Cruzados desperdiciaron una gran chance para seguir avanzando en el torneo al ser humillado en el Claro Arena.

La triste despedida desató la molestia de los fanáticos, quienes afirmaron que había opciones de sacar adelante esta llave de octavos de final.





Los jugadores que sacaron de quicio a hinchas de la UC

Los principales apuntados por los aficionados fueron Martín Gómez y el arquero Vicente Bernedo, quienes recibieron durísimas críticas.

Pesadilla fue titular y no respondió a la confianza del entrenador Daniel Garnero, colmando la paciencia de los hinchas que pidieron hasta mandarlo a préstamo.

Por su parte, el arquero volvió a ser foco de cuestionamientos en algo que se ha repetido en varios encuentros de esta temporada.

Sin embargo, los dardos más fuertes fueron a la dirigencia del club, quienes optaron por no fichar a ningún refuerzo a pesar de las numerosas bajas que presenta el plantel.

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Pesadilla Gómez bien ganado el apodo…ES UNA PESADILLA VERLO JUGAR!!…No tenemos peso ofensivo y en las bandas se pierde pelotas. VAMOS POR EL MILAGRO CATÓLICA!!!#LosCruzados #Libertadores #GloriaEterna — Lord Of Darkness 🇨🇱 (@LordDarkness_83) August 19, 2026

Es una Pesadilla, Gomez — DΣMӨПIӨ ᄃЦΛƬΣЯПΛЯIӨ (@candegris) August 19, 2026

Que nadie de la cantera le quite el puesto al Pesadilla Gómez dice mucho de las divisiones inferiores 🫠 #LosCruzados — MatiCarrasco (@MatiCarrascoC) August 19, 2026

Al Pesadilla le quedó gigante el partido. — Toro Cruzado (@CallMeLucho) August 19, 2026

Tiro despacio y Bernedo lo mira #loscruzados — jmge (@jmgana42) August 19, 2026

Sálvame una vez Bernedo — Humberto Arellano Rendic (@TitoArellano) August 19, 2026

Totalmente atajable.

Bernedo no salva a nadie.#loscruzados — Patricio Gonzalez (@El_PGG) August 19, 2026

Farias está viejo para esos errores y tontín mirando. Increíble#LosCruzados — Xime (@xicapop_Italy) August 19, 2026

manden a bernedo a préstamo al duoc uc #LosCruzados — m (@notcheloo) August 19, 2026

Garnero deberia pescar a cerezo,gomez,farias,bernedo y largarse de la uc #LosCruzados — edu-UC (@eduardosolis777) August 19, 2026

Cuenta la leyenda que una vez,a los 13 años, Bernedo cortó un centro. — Rafa (@agorafobo) August 19, 2026

Bueno y quedamos eliminados en una llave totalmente accesible. Los responsables todos los sabemos, Claro y el Tati. Ojalá este último presente su renuncia esta semana, porque su trabajo ya no aguanta más. Hasta se reía cuando le preguntaban por refuerzos. #LosCruzados — Periodista Cruzado (@ReporterCruzado) August 19, 2026