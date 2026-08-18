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“Mándenlo a préstamo”: Los apuntados por hinchas de la UC tras durísima eliminación de Libertadores

Los fanáticos lanzaron durísimas críticas a algunos jugadores tras la derrota ante Estudiantes de La Plata, aunque los principales dardos fueron hacia la dirigencia cruzada.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Furiosos terminaron los hinchas de Universidad Católica tras la derrota 3-0 ante Estudiantes, la que marcó su eliminación de la Copa Libertadores.

En una noche para el olvido, Los Cruzados desperdiciaron una gran chance para seguir avanzando en el torneo al ser humillado en el Claro Arena.

La triste despedida desató la molestia de los fanáticos, quienes afirmaron que había opciones de sacar adelante esta llave de octavos de final.

Los jugadores que sacaron de quicio a hinchas de la UC

Los principales apuntados por los aficionados fueron Martín Gómez y el arquero Vicente Bernedo, quienes recibieron durísimas críticas.

Pesadilla fue titular y no respondió a la confianza del entrenador Daniel Garnero, colmando la paciencia de los hinchas que pidieron hasta mandarlo a préstamo.

Por su parte, el arquero volvió a ser foco de cuestionamientos en algo que se ha repetido en varios encuentros de esta temporada.

Sin embargo, los dardos más fuertes fueron a la dirigencia del club, quienes optaron por no fichar a ningún refuerzo a pesar de las numerosas bajas que presenta el plantel.

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