El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, abordó el regreso del arquero tras la fecha FIFA y confirmó que no será titular en el partido contra Puerto Montt por Copa Chile.

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, se refirió al retorno de Vozinha tras disputar partidos con Cabo Verde en esta fecha FIFA.

Pese a que su participación con Los Tiburones Azules finalizó el 29 de septiembre, el arquero se reintegró al Cacique recién este domingo.

Consultado por esta situación, el estratega de Los Albos explicó: “Lo de Josimar, sí, me pidió unos días más porque tenía asuntos personales”.





“Ese sentido, cuando hay asuntos personales, y más (si son) familiares, soy de los entrenadores que entiendo más eso que la necesidad de poder trabajar”, sostuvo.

En conferencia de prensa, el DT argentino valoró la actitud del portero de 40 años y remarcó que “está comprometido desde el día que piso Chile, entonces me quedo tranquilo”.

“A su regreso, se manifestó que quiere estar y yo se lo agradecí. Tendrá que competir para poder ganarse el puesto”, comentó sobre una posible titularidad.

Vozinha tendrá que esperar para sumar minutos en Colo Colo

Si bien el guardameta está a disposición para jugar, Ortiz confirmó que no jugará en el partido de este martes ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile.

El adiestrador ratificó la titularidad de Eduardo Villanueva, quien resguardará el arco en la revancha por los cuartos de final.

El joven de 21 años ha disputado los últimos tres duelos del Popular, donde no ha recibido goles.