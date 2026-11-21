La Selección Chile se impuso ante Argelia con cuatro goles en la primera fecha del Grupo J, disputada en Doha, Qatar.

La Selección Chilena venció por 4-2 a Argelia en su debut este sábado en el Mundial Sub 27, que se disputa en Qatar.

En la primera fecha del Grupo J, La Roja consiguió los tres puntos en el encuentro disputado en el recinto Aspire Zone, en Doha.

Pese a que el conjunto africano abrió el marcador a los 8 minutos y amplió su ventaja a los 14, no logró mantener el resultado y Chile se impuso con cuatro goles.





Los encargados de darle la victoria al equipo dirigido por Ariel Leporati fueron Rodrigo Catalán, Lucas López, Amaro Pérez y Jonathan Guerrero.

Tras este primer encuentro, la Selección Chilena enfrentará a República Dominicana este martes 24 de noviembre y luego cerrará su participación en la primera fase ante Montenegro.