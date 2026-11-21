O’Higgins y Universidad de Chile se enfrentarán por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026, en un duelo clave para los azules en su lucha por asegurar la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

Este sábado 21 de noviembre, O’Higgins recibirá a la Universidad de Chile en el marco de la fecha 28 de la Liga de Primera 2026, en un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos.

El Capo de Provincia volverá a jugar en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, donde buscará sumar tres puntos que le permitan acercarse a asegurar su permanencia en Primera División.

Por su parte, Universidad de Chile llega a las últimas tres fechas del campeonato en el segundo lugar de la tabla, con el objetivo de asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027





¿Dónde ver EN VIVO el partido de O’Higgins vs Universidad de Chile?

El encuentro del cuadro celeste frente a la U, válido por la fecha 28 del campeonato nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Asimismo, los fanáticos podrán disfrutar del partido online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

¿A qué hora juegan O’Higgins y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El choque entre ambos equipos nacionales inicia a las 18:00 horas de Chile de este sábado 21 de noviembre.

El duelo será el segundo de los tres partidos de la Liga de Primera programados para esta jornada.