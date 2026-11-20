En una vibrante definición disputada en el Estadio Santa Laura, las albas empataron sobre la hora con cabezazo de Yenny Acuña y se impusieron 5-4 desde los doce pasos gracias a una tapada clave de Ryann Torrero y el penal decisivo de María José Urrutia.

Colo Colo se coronó pentacampeón del fútbol femenino chileno tras vencer por 5-4 en una dramática definición a penales a Universidad Católica en la final disputada en el Estadio Santa Laura.

Con esta agónica conquista, el elenco dirigido por la brasileña Tatiele Silveira alcanzó su título número 18 en la máxima categoría del fútbol profesional y estiró su dominio absoluto en el torneo local.

El partido comenzó con claro dominio del Cacique frente al arco de Natalia Campos, mientras que las cruzadas equilibraron las acciones apostando a su velocidad en los contragolpes.

En el segundo tiempo la presión alba aumentó, pero a los 75 minutos Vaitiare Pardo aprovechó un rápido ataque para marcar el inesperado 1-0 que desató la ilusión precordillerana.





El festejo cruzado desató un fuerte cruce entre ambos planteles que terminó con la expulsión de la delantera colocolina Javiera Grez, quien estaba en la banca.

Cuando el reloj jugaba en contra y quedaban menos de cinco minutos para el final, un certero cabezazo de Yenny Acuña anticipando a Campos decretó el 1-1 a los 86 minutos de juego.

En la tanda de penales, la arquera Ryann Torrero contuvo el remate de Consuelo Berrocal, permitiendo que María José Urrutia sentenciara la copa con el último lanzamiento del partido.

Pese a la derrota, la UC de Milenko Valenzuela cerró un año histórico tras golear a la U en semifinales y asegurar su clasificación directa a la próxima Copa Libertadores 2027.