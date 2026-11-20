Revuelo ha causado en Brasil el caso de Hugo Souza, arquero del Corinthians que espera el nacimiento de sus hijas con solamente dos meses de diferencia.

Hugo Souza, arquero del Corinthians, protagoniza un caso que generó gran ruido en Brasil: Será padre de dos niñas con dos mujeres distintas.

La primera en quedar embarazada fue Rauany Barcellos, su última ex pareja que tiene ocho meses de gestación y con quien ya había terminado la relación.

Casi en paralelo, Rai Araújo supo que era una hija hace seis meses y desató una controversia sobre el futbolista de 27 años.





Hugo Souza, el futbolista que tendrá hijas con dos mujeres distintas

Según consignaron medios brasileños, el jugador y Barcellos finalizaron su vínculo de manera formal en abril de este año, aunque anunciaron que esperan una pequeña en julio.

Tras este quiebre, Souza se reencontró con Rai Araújo luego de que ambos se conocieran en 2022 y mantuvieran un extenso romance.

Una vez conocida expuesta la noticia, Barcellos entregó declaraciones a la Revista Quem y manifestó: “La información es verídica (…) No era mi intención la exposición”.

“No voy a dar detalles personales, pero puedo decirte que él cumple el papel de padre”, comentó la influencer que cuenta con más de 270 mi seguidores en Instagram.

El guardameta es titular en Corinthians y este 2026 disputó un partido con la Selección Brasileña adulta, sumando minutos en el empate 1-1 ante Australia en septiembre.