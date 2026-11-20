La Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) actualizó los salarios de todos los jugadores de la liga estadounidense, incluyendo al chileno que ha comenzado a ser vinculado con otros equipos.

Pese a que llegó hace pocos meses, el futuro de Alexis Sánchez en CF Montreal no estaría garantizado para la temporada 2027.

Maravilla no pudo brillar en el equipo canadiense, que finalizó último en la Conferencia Este de la MLS, y comenzó a ser vinculado con diversos clubes ante una posible salida, entre los que está Colo Colo.

En medio de un supuesto interés, la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) publicó la actualización de los sueldos de todos los jugadores de la liga, ratificando el alto monto que recibe el tocopillano.





El sueldo de Alexis Sánchez en CF Montreal

De acuerdo con el organismo, el futbolista chileno cobra en su actual equipo 2.965.000 de dólares por año, lo que se traduce en más de 250 millones de pesos chilenos mensuales.

Sánchez es el “Jugador Franquicia” de CF Montreal, por lo que su salario puede superar el tope establecido por la liga sin que afecte al presupuesto del plantel.

La remuneración del ariete de 37 años no está ni cerca del Top 5 en el torneo estadounidense, listado que es comandado por Lionel Messi.

El argentino es el mejor pagado con un sueldo de US$28,3 millones anuales en el Inter Miami, superando a Robert Lewandowski (US$19,5 millones en Chicago Fire y ) y Antoine Griezmann (US$13,9 millones en Orlando City).

El nacional jugó 17 partidos con su club tras arribar en agosto, donde no marcó goles ni tampoco entregó asistencias.