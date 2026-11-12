Arranca la teleserie: Alexis Sánchez comienza a ser vinculado con clubes tras venta de CF Montreal

El magro año de Maravilla en la MLS dio paso a las especulaciones con un cambio de club, donde un gigante mexicano estaría interesado.

La mala campaña en el CF Montreal, sumada al anuncio de su venta, desataron una nueva telerserie en relación al futuro de Alexis Sánchez.

Maravilla puso fin a su temporada con el Impact, donde terminó último en la Conferencia Este de la MLS, perdió en la final del Campeonato Canadiense y tuvo un cruce con el DT.

Todo esto dio paso a que el tocopillano comience a ser vinculado con nuevos equipos pensando en el próximo año, entre los que ya habría un interesado.





El club en el que comenzó a sonar Alexis Sánchez

Se trata de Monterrey de México, cuadro que seguiría con atención la situación del delantero chileno y que un plus ante una posible negociación: La cercanía entre el nacional y el DT Matías Almeyda.

El estratega argentino dirigió al goleador histórico de La Roja en Sevilla, club en el que se cansó de elogiarlo cada vez que pudo.

De acuerdo con el portal Fútbol Total, Rayados estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para quedarse con el ariete que en diciembre cumplirá 38 años.

Sánchez jugó 17 partidos desde su llegada a CF Montreal. Pese a ser el Jugador Franquicia de la institución, no marcó goles ni aportó con asistencias.