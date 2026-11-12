Italia vs Francia: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Nations League

Italia vuelve a medirse a Francia en una jornada clave de la Nations League, partido que se juega en el Estadio Giuseppe Meazza.

Italia y Francia paralizan el mundo este jueves, día en que se enfrentan un atractivo partido por la fase de grupos de la Nations League.

Por la fecha 5°, La Azzurra vuelve a enfrentarse a Les Bleus luego del emotivo empate 1-1 en Stade de France a comienzos de octubre.

Pensando en clasificar a la siguiente ronda, los dirigidos por Roberto Mancini están obligados a derrotar a un elenco galo que ya aseguró su cupo en la próxima fase.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Italia vs Francia?

El partido de Italia ante Francia, válido por la Nations League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de manera online este gran encuentro de manera online en su Plan Premium.

Hora del partido entre Italia y Francia por la Nations League

El compromiso de La Azzurra contra los pupilos de Zinedine Zidane inicia a las 16:45 horas de este jueves 12 de noviembre.

El escenario en esta ocasión es el Estadio Giuseppe Meazza de Milán, donde se esperan cerca de 75 mil hinchas.