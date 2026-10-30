Matteo Berrettini y Lorenzo Musetti se vieron involucrados en un monumental lío con la bailarina Vanessa Bellini, el que se desató en la previa de las Finales de Copa Davis.

Una crisis interna es la que se vive en el equipo italiano de Copa Davis por un presunto triángulo amoroso, donde hay dos conocidos tenistas involucrados.

Se trata de Matteo Barrettini (48°) y Lorenzo Musetti (26°), figuras del circuito y dos de los atletas más destacados de su país.

En términos simples: El conflicto se habría desatado por la hipotética relación de Musetti con Vanessa Bellini, quien fue pareja de Berrettini hasta junio de este año.

El escándalo que sacude al tenis italiano

De acuerdo con Corriere dello Sport, este romance derivó en la decisión del capitán de la escuadra europea, Filippo Volandri, de excluir a Berrettini de la lista para las Finales que se disputarán las próximas semanas por supuestos “motivos deportivos”.

Pensando en el desafío de revalidar el título obtneido el 2025, el entrenador nominó al propio Musseti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Simone Bolelli y Andrea Vavassori.

Adicionalmente, ambos se dejaron de seguir en Instagram y Musseti ha eliminado algunos posteos de la red social en los que aparecía con su esposa, Veronica Confalonieri, madre de sus hijos.

Bellini es una conocida bailarina que ha aparecido en diferentes programas de televisión, finalizando su relación con Brerretini tras estar dos años juntos.

Tras la serie de insultos y acusaciones de infidelidad en redes sociales, la joven de 23 años se descargó en Instagram y manifestó: “Decir que yo habría engañado a Matteo, de verdad, lávense la boca antes de hablar”.

Sin embargo, no se pronunció sobre los rumores de romance con el actual 26° del ranking ATP.