Colo Colo vs U. de Concepción: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Colo Colo recibe a Universidad de Concepción buscando dar un nuevo paso hacia el título de la Liga de Primera, partido que se disputa en el Estadio Monumental.

Colo Colo salta a la cancha nuevamente por la Liga de Primera, enfrentándose este viernes a Universidad de Concepción en un partido clave.

Los Albos quieren dejar atrás la mala racha de cuatro encuentros sin ganar por el torneo local, lo que acortó la distancia con Universidad de Chile en la tabla de posiciones.

Pensando en recuperar la alegría, el Cacique recibe al Campanil que viene en un momento delicado y que necesita ganar para salir de la zona de descenso.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs U. de Concepción?

El partido de Colo Colo ante Universidad de Concepción, válido por la fecha 26° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO Max emitirá de manera online este crucial encuentro. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Colo Colo y U. de Concepción por la Liga de Primera

El compromiso del Cacique contra el cuadro del Biobío inicia a las 19:00 horas de Chile de este viernes 30 de octubre, disputándose en el Estadio Monumental.

El árbitro encargado de impartir justicia es Gastón Philippe, mientras que en el VAR está Juan Lara.