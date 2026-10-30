Marcelo Barticciotto aseguró que el King le comunicó a su representante que no busque club porque pretende quedarse en el Cacique. “A la persona que me contó le creo”, sostuvo.

A pocas semanas de que finalice la temporada 2026, Marcelo Barticciotto dio a conocer una importante decisión que Arturo Vidal habría tomado sobre su futuro en Colo Colo.

El contrato del King finaliza en diciembre de este año y por ahora no hay acercamientos para renovar, aspecto que ha comenzado a generar ruido.

En ese escenario, el ídolo albo aseguró que el volante tiene en mente quedarse en el Cacique y que ya se lo dijo a su representante.





El anuncio de Marcelo Barticciotto sobre Arturo Vidal

En su rol de panelista en Radio Cooperativa, el otrora atacante señaló: “A mí me contaron, y a la persona que me contó le creo, porque lo conoce, que Arturo Vidal le dijo a su representante que no le busque clubes para el año que viene porque se quiere quedar en Colo Colo”.

“No quiere hablar de nada de dónde irá a jugar o salen algunos rumores. En definitiva, los representantes claro que tiene que empezar, como el de Fernando Ortiz, que si no le renuevan va a tratar de buscar alternativas”, agregó.

Barticciotto no se quedó ahí e insistió en que el Rey “le dijo que no busque nada porque quiere seguir en Colo Colo. Y le creo a la persona que me lo dijo”.

En medio de esta situación, el ex Barcelona y Bayern Múnich sigue siendo pieza clave para el esquema del Popular en la lucha por quedarse con la Liga de Primera.