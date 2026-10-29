Ignacio “La Jaula” Bahamondes peleará en Chile: Cuándo es el evento y cómo comprar entradas

El chileno encabezará la cartelera del esperado evento, peleando ante el estadounidense Colby “Chaos” Covington en el Santander Arena.

Ignacio “La Jaula” Bahamondes será protagonista de HYPE Chile, evento internacional de combate que se realizará el próximo 20 de diciembre en el Santander Arena de Santiago.

El evento congregará a destacados exponentes de diferentes disciplinas, entre los que está el representante nacional que se luce en la UFC.

El oriundo de San Ramón encabezará la cartelera frente al estadounidense Colby “Chaos” Covington, ex campeón interino de la organización.





La velada contempla también un atractivo duelo de boxeo sin guantes entre el especialista y comentarista uruguayo Gastón “Tonga” Reyno y el ecuatoriano Andrés Muñoz.

La jornada contará con más de diez combates, aunque el catalogo se completará en los próximos días.

Dónde comprar entradas para HYPE Chile

Las entradas para HYPE Chile se podrán adquirir en la plataforma Puntoticket a partir de este viernes 30 de octubre.

En tanto, el evento que traerá de vuelta a La Jaula Bahamondes se desarrollará en el Santander Arena el domingo 20 de diciembre.