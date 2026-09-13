Regreso triunfal en Noche UFC: El millonario premio que recibirá Ignacio “La Jaula” Bahamondes

El peleador chileno debutó en la división welter en su retorno al octágono tras cinco meses de su último combate y venció al ruso Muslim Salikhov.

Ignacio “La Jaula” Bahamondes tuvo un triunfal retorno al octágono este sábado en la Noche UFC, donde consiguió una victoria por decisión unánime ante el ruso Muslim Salikhov.

Tras su último combate hace más de cinco meses, el luchador chileno debutó en una nueva división en Arizona, Estados Unidos: el peso welter 170 libras (77.1 kg).

Gracias a su desempeño, Bahamondes obtuvo una importante recompensa económica que alcanzó los 165 mil dólares, es decir, más de 160 millones de pesos chilenos. Sin embargo, la cifra podría aumentar.

El contrato base de La Jaula contempla un pago de 75 mil dólares por cada presentación en el octágono. A este monto se suman otros 75 mil en caso de obtener la victoria y 10 mil adicionales correspondientes a compromisos con patrocinios oficiales.

Además, la organización podría entregarle a Bahamondes un incentivo de alrededor de 100 mil dólares por desempeño o Pelea de la Jornada. De concretarse, los ingresos del peleador chileno gracias a su regreso triunfal podrían alcanzar los 185 millones de pesos.