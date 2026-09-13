La Serena vs U. de Chile: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Primera

La Serena y Universidad de Chile se ven las caras por una nueva fecha de la Liga de Primera, partido que se juega en el Estadio La Portada.

Universidad de Chile visita a Deportes La Serena en un duro desafío, partido que se juega este domingo por una nueva fecha de la Liga de Primera.

Los Papayeros vienen de una interesante racha de cinco encuentros sin perder, apostando a conseguir una victoria que les permita acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales.

Por la otra vereda, Los Azules no pueden dejar escapar los puntos en la intensa lucha que tienen por el Chile 2 con Universidad Católica y Palestino.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de La Serena vs U. de Chile?

El partido de La Serena ante Universidad de Chile será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el encuentro será transmitido por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora de partido entre La Serena y U. de Chile por la Liga de Primera

El duelo del elenco Granate contra el Romántico Viajero comienza a 15:00 horas de Chile de este domingo 13 de septiembre, disputándose en el Estadio La Portada.

El árbitro designado es Mathías Riquelme, mientras que en el VAR estará Piero Maza.