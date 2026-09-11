Daniel Garnero dio detalles de la grave lesión de Eugenio Mena en la UC: “Si vieran el momento…”

El estratega de Los Cruzados contó que el ex seleccionado nacional sufrió un dolor una vez terminado el entrenamiento, lo que lo alejará de las canchas por algunas semanas.

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, se refirió a la grave lesión que afectó a Eugenio Mena y que lo tendrá algunas semanas fuera de las canchas.

Los Cruzados confirmaron el pasado 9 de septiembre que el lateral izquierdó fue sometido a una “meniscectomía parcial artroscópica medial de la rodilla derecha”.

En conferencia de prensa, el estratega de La Franja dio detalles de la situación y lamentó la ausencia del ex seleccionado nacional.





¿Qué dijo Daniel Garnero sobre Eugenio Mena?

En conferencia de prensa, el adiestrador argenino calificó lo ocurrido como “esas desgracias deportivas que tocan. Lamentablemente nos tocan seguidos”.

“Si vieran el momento en el que tuvo el incoveniente Eugenio, no lo pueden creer. Habíamos terminado de entrenar, él estaba tocando el balón con un compañero, pisó y sintió un dolor fuerte”, comentó.

En plena lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores, el trasandino remarcó que “este año a nosotros nos pasó mucho (de las lesiones) por distintos motivos”.

“Eso nos achicó el plantel. Teníamos un equipo amplio y competitivo, pero por distintivos motivos fuimos teniendo muchos inconvenientes“, sostuvo.

A la espera de su recuperación, Garnero tiene a disposicón a Cristián “Cimbi” Cuevas, que suele ser volante” y al joven Nicolás L’Huillier para ser el lateral izquierdo.