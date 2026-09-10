Jugó en la UC, pasó por varios clubes y reconoció ser hincha de Colo Colo: “Los mejores recuerdos”

Con un amplio recorrido en el fútbol chileno, Leonardo Monje reveló que tuvo acercamientos para vestir la camiseta del Cacique.

Leonardo Monje es uno de los jugadores más recordados del fútbol chileno en el último tiempo. Con pasos por varios clubes y dueño de un gran talento, el ex delantero hizo una importante confesión.

“La Pulga Atómica”, como era apodado, reconoció ser hincha de Colo Colo y hasta contó que hubo chances de jugar en el Popular.

Sin embargo, el actual entrenador asistente de Santiago Morning afirmó que Universidad Católica, cuadro en el que se formó, “fue mi casa”.





La confesión de Leonardo Monje

En entrevista con Balón Nostálgico, al ex futbolista de 45 años le preguntaron sobre el equipo del que es fanático, respondiendo entre risas: “Colo Colo”.

“Pero siempre lo he dicho, la Católica para mí fue todo. Fue mi casa, me formaron, tengo los mejores recuerdos de mi niñez, juventud y adultez. Guarda un lugar muy importante en mi corazón la UC”, comentó.

Consultado por el elenco en el que le faltó jugar, Monje reveló: “En Colo Colo. Tuve dos o tres oportunidades muy claras. Lamentablemente, yo no estaba libre y el pase era de los clubes”.

Dicha situación ocurrió cuando al Cacique lo dirigían Claudio Borghi y posteriormente Marcelo Barticciotto, aunque el ex ariete aseguró que “no pudieron llegar a acuerdo los dirigentes y me quedé con las ganas de haber vestido la camiseta”.

Tras debutar en Los Cruzados en 1999, Monje pasó por Everton, Santiago Morning, Palestino, Antofagasta, Audax Italiano, Magallanes, Puerto Montt, Universidad de Concepción, Deportes Concepción, Huachipato, Rosario Central, Iquique, Municipal de Guatemala y Coquimbo Unido.