Everton vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Everton y Universidad Católica juegan una verdadera final por la Liga de Primera, donde ambos equipos buscan acercarse a la clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Everton recibe este sábado a Universidad Católica en una verdadera final por la Liga de Primera, partido que es válido por la fecha 22°.

Los Ruleteros vienen con una gran racha de cuatro encuentros sin perder, apostando a lograr una victoria que les permitiría alcanzar a Los Cruzados en el segundo lugar de la tabla.

Precisamente, La Franja sueña con dar un golpe de autoridad y escaparse en la lucha por ser el Chile 2 y clasificar a la próxima Copa Libertadores.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Everton vs U. Católica?

El partido de Everton ante Universidad Católica será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

A esto hay que agregar a la plataforma de streaming HBO Max, donde se emitirá el atractivo duelo de manera online.

Hora del partido entre Everton y U. Católica por la Liga de Primera

El duelo entre el Oro y Cielo contra La Franja inicia a las 17:30 horas de Chile de este sábado 5 de septiembre, disputándose en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El árbitro del compromiso es José Cabero, mientras que en el VAR está Mathias Riquelme.