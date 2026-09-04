El arquero reveló que su madre “no tenía un buen sentimiento” ante la propuesta de llegar al país, lo que originó la demora en su arribo al Cacique.

A un mes de firmar contrato con Colo Colo, Vozinha sorprendió al revelar que su madre no quería que arribara Chile tras la oferta presentada por el Cacique.

La llegada de una de las figuras del Mundial 2026 incluyó varias complicaciones, entre las que estuvo un atraso para aterrizar el país que generó gran nerviosismo en hinchas y dirigentes.

Pese a que se especuló con varias razones, el propio arquero caboverdiano reconoció en entrevista con el canal del Popular que se trató de motivos personales.





Vozinha confesó que su madre no quería que arribara a Chile

En el diálogo con el ex tenista Fernando González, reconocido hincha de Los Albos, el portero afirmó que “el presidente (Aníbal Mosa) demostró desde el primer día que me quería mucho”.

“Pero necesitaba mi tiempo para disfrutar de algunos días de vacaciones tras el Mundial. Vivía en Portugal y tenía cosas que resolver”, comentó.

Respecto a si tenía en mente jugar en Sudamérica a los 40 años, el guardameta expresó: “Sinceramente no, porque ya tengo una cierta edad y ya estaba hace muchos años lejos de casa”.

En ese punto, Vozinha dio a conocer las impesiones de su familia al contarle de la chance de Colo Colo. “Mi papá es psicólogo, entonces siempre sabe equilibrar las cosas, pero mi mamá no quería que viniese a Chile”, dijo.

“Hasta el último día me decía que no tenía un buen sentimiento, que mejor era jugar cerca de casa. Siempre he jugado lejos, estuve muchos años fuera y pienso que una decisión sensata. Después de llegar aquí todo está más tranquilo y está todo bien”, añadió.