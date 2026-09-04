Sorpresa en España: Campeón del mundo anuncia su retiro de la Selección tras ganar el Mundial

A un mes y medio de conseguir la histórica corona, Marcos Llorente confirmó que no continuará en el proceso de La Furia Roja.

Revuelo ha causado en España la decisión de Marcos Llorente, quien anunció su retiro de la Selección tras ganar el Mundial 2026.

A un mes y medio de la victoria ante Argentina en la gran final, el futbolista del Atlético de Madrid confirmó que no continuará en el proceso de La Furia Roja.

“Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, comentó.





La despedida de Marcos Llorente de la Selección Española

En un posteo en redes sociales, el jugador de 31 años manifestó: “Sé que muchos no lo entenderán y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”.

El volante confesó que era una “decisión tomada” desde hace varios meses, independiente del positivo resultado que obtuvo la escuadra europea.

Junto con agradecer a ex compañeros y entrenadores, el mediocampista señaló que se queda “con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días”.

“Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”, agregó.

Tras debutar con España en el 2020 de la mano de Luis Enrique, Llorente jugó un total de 27 partidos en los que no marcó goles.

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