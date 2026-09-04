Betis vs Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO cruce de Manuel Pellegrini contra Mourinho

Por la fecha 4° de LaLiga, Betis de Manuel Pellegrini recibe en el Estadio La Cartuja al Real Madrid de José Mourinho en un partico clave.

Real Betis afronta este viernes un gran desafío para mantenerse en la parte alta de la liga española, recibiendo nada menos que al Real Madrid.

El duelo marca un nuevo desafío entre Manuel Pellegrini y José Mourinho, donde el DT de los Merengues dejó atrás las polémicas de hace algunos años y elogió al chileno.

De cara a este encuentro, el equipo comandado por el Ingeniero pretende dejar atrás la dura caída contra el Levante y acercarse a los líderes del torneo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Betis vs Real Madrid?

El partido del Real Betis ante el Real Madrid, válido por la fecha 4° de LaLiga, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este cotejo en su Plan Premium. Para eso, tienes que ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Betis y Real Madrid por la liga española

El compromiso del cuadro de Andalucía contra La Casa Blanca inicia a las 15:00 horas de Chile de este viernes 4 de septiembre, disputándose en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Tras este choque, Pellegrini y sus pupilos se enfocarán en su debut por la Champions League el próximo martes 8.